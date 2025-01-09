ضبط 193 مخالفة تموينية متنوعة بالفيوم خلال 48 ساعة.. صور

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عدة حملات مكبرة خلال الفترة من 7 يناير إلى 9 يناير الجاري.

وأوضح سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن مديرية التموين قد تمكنت خلال الفترة من 7 يناير إلى 9 يناير الجاري من ضبط 1250 كجم طن وربع لحوم مفرومه فاسده وغير صالحه للاستهلاك الآدمي او الحيواني وذلك على احد السيارات الربع نقل بدائرة - 1400 كجم طن وأربعمائة كيلو جرام زبده مجهولة المصدر رديئة الصنع غير مدون عليها أي بيانات تدل على مصدرها او تاريخ الإنتاج او مدة الصلاحية وذلك على احد السيارات الربع نقل - 1.5 طن دقيق بلدى عباره عن 1 طن دقيق بلدى مستهلكين عدد 33 شيكارة زنة 30كجم + 1/2طن دقيق بلدى مخابز عدد 10 شكائر دقيق بلدى زنة الواحده50 كجم وذلك بأحد المخازن - تجميع عدد ٢ شكارة دقيق بلدي من المخصص للمخابز - ٣٢ شيكارة علف منتهيه الصلاحية وغير صالحه للاستهلاك الحيواني بأحد مدشات الغلال بإجمالي وزن 1600 كجم - 11عبوه بإجمالي 970 قطعه منتهى الصلاحية.

كما تم تحرير عدد 134 محضر للمخابز ما بين تصرف، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس-، عدم وجود قائمه و عدم نظافة أدوات العجين كما تم المرور على المخابز السياحية لمتابعة الأسعار والأوزان، والمرور على مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، وتم عمل جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار، وكذلك المرور على محال الجزارة لمتابعة أسعار اللحوم البلدية الطازجة وكذا المرور على الأسواق والشوادر وضبط الأسعار وخاصة أسواق الخضار والفاكهة.

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