نعمت عون.. من هي سيدة لبنان الأولى؟

مع وصول العماد جوزيف عون إلى رئاسة الجمهورية اللبنانية، تسلط الأضواء على زوجته، نعمت عون، التي تمثل نموذجًا مميزًا للسيدة الأولى، تجمع بين التواضع والخبرة المهنية والاجتماعية.

من هي نعمت عون؟

ولدت نعمت عون ونشأت في منطقة الشياح بالضاحية الجنوبية لبيروت، في كنف أسرة لبنانية متواضعة، والدها، إلياس نعمة، كان موظفًا في شركة طيران الشرق الأوسط، ولديها شقيقتان، تانيا ولينا.

درست نعمت في لبنان وحققت مسيرة مهنية طويلة، حيث شغلت منصب رئيسة قسم البروتوكول والعلاقات العامة في الجامعة اللبنانية الأمريكية (LAU) لمدة 23 عامًا.

الحياة العائلية

نعمت عون هي أم لابن وابنة، خليل ونور؛ خليل يعمل في القطاع المصرفي وهو معروف باحترافه رياضة كرة السلة، فيما تدرجت نور في المجالات العلمية وتعمل مع مؤسسات دولية.

كما أن نعمت جدة لحفيد يحمل اسم جده جوزيف، وهو نجل ابنها خليل، وتنتظر حفيدين آخرين من ابنتها نور التي تحمل بتوأمين.

دور اجتماعي وإنساني

مع انتقالها إلى قصر بعبدا، بدأت نعمت عون بالفعل أداء دورها كسيدة أولى، حيث تسعى لدعم القضايا الاجتماعية والإنسانية في لبنان.

اشتهرت بمشاركتها في نشاطات إنسانية واجتماعية، أبرزها تكريم أبناء العسكريين الشهداء بمناسبة عيد الجيش.



يُعرف عنها ارتباطها العميق بالقيم الدينية والمجتمعية، وهو ما جعلها شخصية مميزة تحظى باحترام واسع.

حياة مليئة بالتحديات

وصفت نعمت حياتها مع زوجها القائد بأنها مليئة بالتحديات، مشيرة إلى أن الحياة مع شخصية عسكرية تتطلب "الصبر والإرادة الصلبة".

في لقاء سابق، قالت: "اختياره الحياة العسكرية كان بمثابة ارتباطه بزوجة أخرى، كان يردّد على مسامعي بأنني الزوجة الثانية، وعليه اخترت التأقلم مع هذا النمط من الحياة لمعرفتي بمدى حماسته لخدمة وطنه".

آمال السيدة الأولى للمستقبل

ترى نعمت عون أن دور السيدة الأولى يتجاوز المراسم الرسمية ليشمل التأثير في المشهد الاجتماعي والإنساني، عن حفيدها جوزيف، قالت: "يجسّد جوزيف الصغير فسحة الأمل التي نشعر بها في ظل هذه الظروف الصعبة".



وأضافت: "أحلم بأن ينعم أطفال لبنان بمستقبل أفضل وبوطن يعيشون فيه بسلام وطمأنينة".

مع خبرتها المهنية وشخصيتها المتواضعة، تحمل نعمت عون على عاتقها دورًا محوريًا لدعم لبنان وشعبه في هذه المرحلة الحساسة.

كسيدة أولى، يتوقع أن تقدم نموذجًا جديدًا للقيادة النسائية في المجال الاجتماعي والإنساني، بما ينسجم مع تحديات وأولويات المرحلة المقبلة.