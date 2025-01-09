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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الاقتصاد اللبناني: المرحلة القادمة تعكس ثقة كبيرة تجاه بلدنا تحت قيادة عون

وزير الاقتصاد والتجارة
وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام
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أكد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام، أن المرحلة القادمة ستعكس إيجابية وثقة كبيرة تجاه لبنان في ظل قيادة الرئيس جوزيف عون، ولمجتمع الدولي حاضر في التحول الحادث في لبنان وسيعيد العالم استثماراته إلى لبنان بعد انتخاب الرئيس، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل .

وقال وزير الاقتصاد اللبناني:" على يقين أنه بوجود رجال دولة ورئيس جديد يمكن للبلاد الانتقال لمرحلة أفضل اقتصاديا".

وأضاف وزير الاقتصاد اللبناني:" الرئيس الجديد تناول حقوق المودعين وسيعيد بحسب بيانه الثقة في القطاع المصرفي اللبناني، ويجب أن تكون هناك حكومة متجانسة للعمل بتناغم مع الرئيس ومجلس النواب ويجب دعم الفريق الاقتصادي بالتعاون مع المجتمع الدولي".

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