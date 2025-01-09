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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم يشهد اختبارات المتقدمين لفتح كتاب.. صور

جانب من المتابعة
جانب من المتابعة
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شهد الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اليوم الخميس، اختبارات المتقدمين للحصول على فتح كتاب بوزارة الأوقاف لليوم الخامس على التوالي، بتوجيهات من وزير الأوقاف، الدكتور أسامة السيد الأزهري، حيث عقدت فعاليات الاختبارات بمسجد ناصر الكبير بالفيوم، بحضور كل من: فضيلة الشيخ محمود أمين، مسؤول شؤون القرآن بالمديرية.

وأشاد فضيلته، بما رآه من إقبال الممتحنين وانضباطهم أثناء أداء امتحاناتهم، مؤكدًا أن الوزارة تسعى سعياً حثيثاً للتوسع في فتح الكتاتيب وفق منهج الأوقاف الوسطي، لتقطع على الجماعات المتطرفة الطريق في استغلالها القرآن لبث الأفكار المتطرفة في عقول النشء لتحصين المجتمع من كل فكر متطرف أو منحرف أو ضال.

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