شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي على مدينة غزة وإحراق عشرات المنازل

استشهد عدد من المواطنين وجرح آخرون، إثر استهدافهم من جيش الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بمدينة غزة، بحسب وكالة “وفا” الفلسطينية.

وأكدت مصادر طبية، استشهاد عدد من المواطنين وإصابة آخرين، غالبيتهم بحالة خطيرة، إثر قصف إسرائيلي استهدفهم قرب محطة البربري في مفترق الجلاء مع الصحابة بمدينة غزة.

واستشهد 4 مواطنين بينهم طفل وسيدة، وجرح 25 آخرون، في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة الرافعي التي تؤوي نازحين في جباليا البلد شمال قطاع غزة.

كما استشهدت المواطنة سماح المدهون (43 عاما) من بلدة جباليا متأثرة بجروحها التي أصيب بها، جراء قصف طائرات الاحتلال خيام النازحين في مواصي خان يونس قبل أيام، لتلتحق بأبنائها لينا وديما وبراء.

وفي السياق، أشعلت قوات الاحتلال النيران في عشرات المنازل شمال غزة، ما أدى لاندلاع حرائق واسعة في عدة مناطق شملت: تل الزعتر، ومفترق أبو عيطة ومحيطه، وشارع البهتيمي، ومفترق نصار، ومحيطه ومحطة أبو قمر، وكل ما تبقى من حي العلمي، ومحيط شركة الكهرباء وشارع روضة المصباح، ومنطقة أبراج الرزان.

وأكدت مصادر طبية، أن 20 شهيدا ارتقوا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، بينهم 12 في شمال القطاع.