جريمة مأساوية.. شاب يقتل أبوه وأمه في 15 مايو|القصة الكاملة

جريمة مأساوية شهدتها مدينة 15 مايو، بعدما أقدم شاب ثلاثيني يعاني من انفصام في الشخصية، على قتل والده ووالدته، بعد التعدي عليهما بالضرب بوحشية وتهشيم محتويات الشقة بالكامل فوق رأسهم، وتبين أن المتهم يعاني منذ 10 سنوات من مرض نفسي، وكان يتلقى العلاج داخل أحد مستشفيات الصحة النفسية، إلا أنه يوم الواقعة أصيب بحالة هياج شديدة، وقام بالتخلص من والديه.

عرض علي الصحة النفسية

أمرت نيابة 15 مايو والتبين، بعرض المتهم بقتل والديه بمدينة 15 مايو، علي مستشفي الأمراض العقلية لوضغه تحت الملاحظة، للتأكد من سلامة قواه العقلية والنفسية ومدي مسؤوليته عن ارتكاب الجريمة وقت وقوعها من عدمه.

تشريح جثامين الضحايا

كما أمرت النيابة بعرض جثامين الضحايا، علي الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية علي جثامين الضحايا، لبيان سبب الوفاة وكيفية وتاريخ حدوثها والأداة المستخدمة في احداثها.

تحريات المباحث

وكشفت التحريات التي أجراها المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بشأن واقعة قيام شاب ثلاثيني بقتل والديه، تفاصيل جديدة، إذ تبين أن المتهم مصاب بانفصام في الشخصية ويعالج داخل منذ 10 سنوات.

وأشارت التحريات أن المتهم يوم الواقعة كان في حالة هياج شديد، وقام بتكسير محتويات الشقة، وإلقاءها علي والدي، وظل يعتدي عليهما بالضرب المبرح.

بداية الواقعة



تلقى المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من الأهالي، مفاده مقتل رجل وزوجته علي يد نجلهم بمجاورة 27 دائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص عثر علي جثتي الضحايا داخل شقتهم، وتبين تهشم محتويات الشقة.

وبعمل التحريات تبين أن مرتكب الواقعة نجل الضحايا شاب ثلاثيني، يعاني من مرض نفسي، "انفصام في الشخصية"، وأمكن ضبطه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.