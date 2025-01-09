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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الزمالك يستأنف تدريباته غدًا أستعدادًا لمواجهة بلاك بولز بالكونفدرالية

مران الزمالك
مران الزمالك
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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غداً الجمعة على ملعب النادي، استعداداً لمباراة بلاك بولز المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
ورفض السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق منح اللاعبين راحة غداً من التدريبات بعد مباراة أبو قير للأسمدة التي أقيمت في كأس مصر.
ويستعد الزمالك لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق المقرر لها يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وفاز فريق الزمالك على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر ، ليتأهل الأبيض لمواجهة مودرن سبورت في دور الـ16 للبطولة.

الزمالك بلاك بولز الكونفدرالية كأس الكونفدرالية أبو قير للأسمدة