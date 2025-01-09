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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ دمياط يزور مهندسة أصيبت في حادث أثناء عملها.. صور

محافظ دمياط
محافظ دمياط
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زار  الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، مستشفى كفر سعد المركزي، للاطمئنان على الحالة الصحية للمهندسة إيمان الحسيني بمديرية الطرق، بعد إصابتها خلال تأدية مهام عملها أمس ، حيث رافقه خلال الزيارة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط،  والدكتور عمرو حنفي مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة.

وأعرب "المحافظ"، عن خالص دعواته بالشفاء العاجل لها ، مؤكدًا أن المحافظة على استعداد تام لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لها ، كأقل ما يمكن تقديمه من تقدير لمجهوداتها الكبيرة بقطاع الطرق ، حيث أكد أنها من أهم الكوادر المخلصة و المتميزة بالمحافظة.

كما تابع الدكتور أيمن الشهابي، الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقطاع الواقع بين كوبرى فارسكور وكوبرى كفر سعد،  واطمأن على تقديم كافة الخدمات الطبية لهم ،  وأكد على المتابعة الدورية للمصابين لحين استقرار حالتهم الصحية.

فيما وقد وجه " المحافظ " الشكر إلى الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة والدكتور محمد نصحى مدير مستشفى كفر سعد المركزي، والطاقم الطبى والتمريض بالمستشفى على ما قدموه من جهود والتدخل الطبي السريع و تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمصابين.

افتتح  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط الملتقى الأول للفنون المُقام بكوبرى دمياط التاريخى " جسر الحضارة " ضمن ختام المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، حيث جاء ذلك بحضور  الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة و سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.
وخلال تفقده للمعرض الذى تضمن مجموعة متنوعة ومتميزة من الأعمال لفنانين تشكيليين وطلاب من مختلف المحافظات  ، أشاد " المحافظ " بتلك الأعمال التى تعكس الموهبة المتميزة للمشاركين .

كما تفقد " الدكتور أيمن الشهابى " المشغولات الخشبية التى قدمها أبناء دمياط ضمن عرض " الأويمة والأثاث " المُنعقد أيضًا بالكوبرى ، وتضمن عدد من المنحوتات والماكيتات التى تعكس التراث الدمياطي وشهرة المحافظة بهذه الصناعة وتعكس أيضًا المهارة الفريدة للصانع الدمياطي،  حيث أشاد " المحافظ " أيضاً تضمنه المعرض من أعمال تعبر عن دمياط وتميزها بالصناعة الوطنية. 

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