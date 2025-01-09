محافظ دمياط يزور مهندسة أصيبت في حادث أثناء عملها.. صور

زار الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، مستشفى كفر سعد المركزي، للاطمئنان على الحالة الصحية للمهندسة إيمان الحسيني بمديرية الطرق، بعد إصابتها خلال تأدية مهام عملها أمس ، حيث رافقه خلال الزيارة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، والدكتور عمرو حنفي مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة.

وأعرب "المحافظ"، عن خالص دعواته بالشفاء العاجل لها ، مؤكدًا أن المحافظة على استعداد تام لتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لها ، كأقل ما يمكن تقديمه من تقدير لمجهوداتها الكبيرة بقطاع الطرق ، حيث أكد أنها من أهم الكوادر المخلصة و المتميزة بالمحافظة.

كما تابع الدكتور أيمن الشهابي، الحالة الصحية لمصابي حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقطاع الواقع بين كوبرى فارسكور وكوبرى كفر سعد، واطمأن على تقديم كافة الخدمات الطبية لهم ، وأكد على المتابعة الدورية للمصابين لحين استقرار حالتهم الصحية.

فيما وقد وجه " المحافظ " الشكر إلى الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة والدكتور محمد نصحى مدير مستشفى كفر سعد المركزي، والطاقم الطبى والتمريض بالمستشفى على ما قدموه من جهود والتدخل الطبي السريع و تقديم أفضل الخدمات العلاجية للمصابين.

افتتح الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط الملتقى الأول للفنون المُقام بكوبرى دمياط التاريخى " جسر الحضارة " ضمن ختام المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " ، حيث جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة و سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.

وخلال تفقده للمعرض الذى تضمن مجموعة متنوعة ومتميزة من الأعمال لفنانين تشكيليين وطلاب من مختلف المحافظات ، أشاد " المحافظ " بتلك الأعمال التى تعكس الموهبة المتميزة للمشاركين .

كما تفقد " الدكتور أيمن الشهابى " المشغولات الخشبية التى قدمها أبناء دمياط ضمن عرض " الأويمة والأثاث " المُنعقد أيضًا بالكوبرى ، وتضمن عدد من المنحوتات والماكيتات التى تعكس التراث الدمياطي وشهرة المحافظة بهذه الصناعة وتعكس أيضًا المهارة الفريدة للصانع الدمياطي، حيث أشاد " المحافظ " أيضاً تضمنه المعرض من أعمال تعبر عن دمياط وتميزها بالصناعة الوطنية.