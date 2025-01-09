انتشال جثمان صياد من الميناء الشرقي بالإسكندرية بعد غرقه بـ5 أيام

‏تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسكندرية، بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد بعثور قوات الإنقاذ ‏النهري بمساعدة فريق من غواصين الخير، صباح اليوم الخميس، في استخراج جثمان الصياد محمد هشام علي أبو سيف، صاحب 29 عام، وذلك بعد مرور خمس أيام على غرقه في الميناء الشرقي بحي بحري بالإسكندرية.

‏فمن قبل كانت الأجهزة الأمنية تلقت اخطار من إدارة شرطة النجدة يفيد بسقوط الصياد هشام علي أبو سيف من مركب الصيد الخاص به في عرض البحر يوم الأحد الماضي أثناء عودته إلى الميناء.

‏وبعد الفحص والمعاينة تبين أن الصياد كان يعمل على متن مركب الصيد الخاص به لمدة يومين داخل البحر، وخلال استعداده للرسو في الميناء الشرقي سقط فجأة داخل الماء ورغم محاولات زملائي لإنقاذ إلى أنه غطس إلى داخل الماء وأختفى خلف الأمواج.

‏واستمرت عمليات البحث الصياد على مدار الأيام السابقة بمشاركة فريق من غواصين المتطوعين وقوات الإنقاذ النهري أن تم العثور عليه صباح اليوم، وجرى انتشال الجثمان ونقله بسيارة إسعاف إلى المشرحة لاستكمال الإجراءات القانونية وتسليمه لذويه.

‏وتباشر جهات التحقيق اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تكرار مثل هذه الحوادث وتحذير الصيادين من الخروج للصيد أثناء النوات، واتخاذ التدابير الوقائية لتجنب مثل هذه الحوادث.