آينتراخت فرانكفورت يحدد شرطًا لانتقال عمر مرموش إلى مانشستر سيتي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الخميس عن الشرط الذي وضعه نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني للسماح لمهاجمه المصري عمر مرموش بالانتقال إلى صفوف مانشستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لعام 2025.

عقد “مرموش” مع آينتراخت فرانكفورت يمتد حتى صيف عام 2027، ما يمنح النادي الألماني قوة في المفاوضات، وذلك بعدما أبدى مانشستر سيتي اهتمامه القوي بالتعاقد مع مرموش لتعزيز خط هجومه، وهو ما دفع فرانكفورت إلى تحديد مطالبه المالية للتخلي عن هدافه في الموسم الجاري 2024-2025.

آينتراخت فرانكفورت يحدد 80 مليون يورو للتفريط في خدمات مرموش

ووفقًا لما ذكره الصحفي الألماني الموثوق فلوريان بليتنبيرج عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» (منصة إكس)، فإن إدارة آينتراخت فرانكفورت أصبحت على علم برغبة مانشستر سيتي في ضم مرموش خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وأوضح بليتنبيرج أن النادي الألماني يطالب بمبلغ 80 مليون يورو للتخلي عن خدمات عمر مرموش، مشيرًا إلى عدم وجود شرط جزائي في عقد اللاعب، وأن أي عروض أقل من هذا المبلغ يقابلها فرانكفورت بالرفض.

وأضاف فلوريان بليتنبيرج، أن مانشستر سيتي وممثلي عمر مرموش يرون أن قيمة الصفقة يجب أن تتراوح بين 50 و60 مليون يورو.

الجدير بالذكر، أن صحيفة «تيليجراف» البريطانية أفادت في وقت سابق، بأن مانشستر سيتي يخطط لإبرام صفقة قوية في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بالتعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش مقابل 50 مليون جنيه إسترليني.

خاض عمر مرموش 15 مباراة في بطولة الدوري الألماني مع آينتراخت فرانكفورت هذا الموسم، سجل خلالها 13 هدفًا وصنع 7 آخرين.