تقرير رسمي يكشف عدد السيارات المرخصة في ديسمبر 2024

كشف أحدث تقرير صادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر ديسمبر 2024، عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" والتي بلغت 41665 مركبة.

أكد التقرير، أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2200 مركبة موديل 2021، و3259 مركبة موديل 2022، و3243مركبة موديل 2023، و9418 مركبة موديل 2024، و23545 مركبه موديل 2025.

أضاف التقرير، أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 15683سيارة ملاكي من بينها 261 سيارة موديل 2021، و395سيارة موديل 2022، و855 سيارات موديل 2023، و4075 موديل 2024، و10097موديل 2025.

أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 22506 من بينها 1797 موديل 2021و 2577 دراجة موديل 2022 و2228 دراجة نارية موديل 2023 و 4787 موديل 2024 و 11117 موديل 2025.

أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 1969سيارة من بينها 37 سيارة نقل موديل 2021 و105 موديل 2022 و 99 سيارة نقل موديل 2023 و340 سيارة موديل 2024 و 1388 موديل 2025.