بينهم أطفال.. إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالفيوم

أصيبت 6 أشخاص بينهم ثلاثة أطفال بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة ملاكي بمصرف مائي بطريق قرية أبو عش الزراعي بدائرة مركز الفيوم بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم بلاغا من مأمور مركز شرطة الفيوم يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بتلقيه بلاغا بإنقلاب سيارة ملاكى فى مصرف مائي بطريق ابو عش بدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وقوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة، وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث، وتمكنت قوات الحماية المدنية من إنقاذ من كانوا بالسيارة، وتبين إصابة 6 أشخاص بينهم أطفال بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين، وتم نقلهم إلى مستشفى الفيوم العام .

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق .