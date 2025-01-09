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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مدير تعليم مطروح تشهد نهائي مسابقة أوائل الطلاب للشهادة الإعدادية

نهائي مسابقة أوائل
نهائي مسابقة أوائل الطلاب للشهادة الإعدادية بمطروح
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شهدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، نهائي مسابقة أوائل الطلاب للشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، والتي انتهت فعالياتها بفوز طالبات مدرسة زاهر جلال ١ الإعدادية بنات بالمركز الأول، بعد تنافس معرفي مع فريق مدرسة صلاح عياد الخاصة التابعة لإدارة الحمام التعليمية. 

جاء ذلك بقاعة الاجتماعات الكبرى المطورة، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وأحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة، ومحمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية، وإيهاب أنور مدير عام التعليم العام، ومهدي مشري رئيس مجلس أمناء واحة سيوة، وفتحي بوعبيسي نائب رئيس مجلس أمناء المحافظة، وأحلام الإمام مدير إدارة التعليم الإعدادي، ولطيفة طرمان موجه عام التربية الاجتماعية. 

وكرمت مدير تعليم مطروح فريق زاهر جلال، حيث قلدتهم ميداليات المركز الأول وسلمتهم كأس البطولة، كذلك قدمت التحية والتقدير لفريق صلاح عياد  أصحاب وصافة المسابقة، كذلك قدمت التحية لأعضاء فريقي مدرسة سيوة الإعدادية ومدرسة الضبعة الإعدادية، مثمنة المنافسة القوية والشريفة التي شهدتها المسابقة عبر مراحلها المختلفة بكل إدارة تعليمية ختاما بنهائي التسابق العلمي اليوم علي مستوي المحافظة والتي أجريت وسط أجواء تنافسية متميزة سعادتها الروح الطيبة والرغبة في تحقيق التفوق.

وفي لفتة طيبة أهدت طالبات زاهر جلال كأس المركز الأول لنظرائهم بمدرسة صلاح عياد أصحاب المركز الثاني وسط إشادة الحضور بتلك اللفتة التربوية الجميلة. 

كذلك كرمت وكيل الوزارة موجهي عموم المواد الدراسية والموجهين كذلك مشرفي الفرق المدرسية الفائزة علي مستوى الإدارات التعليمية تقديرا للجهد المتميز والإخلاص والتفاني في العمل .

وأعربت نادية فتحي عن سعادتها الغامرة بتكريم الطلاب المتفوقين بالمسابقة ليكون ذلك دافعا إيجابيا قويا لهم من أجل استمرار التميز الدراسي والتفوق العلمي والإجادة المعرفية في المراحل التعليمية المستقبلية.

مدير تعليم مطروح تشهد نهائي مسابقة أوائل الطلاب للشهادة الإعدادية

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مطروح تعليم مطروح نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح مسابقة أوائل الطلاب للشهادة الإعدادية مدرسة زاهر جلال