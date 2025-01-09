بدء امتحانات النقل بمدارس التعليم الفني بالفيوم.. صور

بدأت اليوم الخميس، امتحانات النقل بمدارس التعليم الفني بالفيوم للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2025/2024م ، في مختلف مدارس المحافظة، وذلك في الصف الأول الثانوي الفني بتخصصات التعليم الصناعي، التعليم التجاري، والتعليم الزراعي والفندقي والمزدوج وقامت مديرية التربية والتعليم بالفيوم بتشكيل لجان متابعة بالتعليم الفني، من أجل التأكد من تطبيق الضوابط والإجراءات اللازمة، وتوفير بيئة امتحانية مناسبة للطلاب.

وقامت لجان متابعة التعليم الفني بتفقد سير الامتحانات في جميع المدارس الفنية، حيث تتولى هذه اللجان القيام بزيارات مفاجئة إلى المدارس لمراقبة اللجان الامتحانية وضمان الانضباط والشفافية في سير الامتحانات.

حيث أكد الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، على ضرورة التزام جميع المدارس بالتعليمات الخاصة بالامتحانات، والاهتمام بنظافة اللجان وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر.

وقد تابعت لجان المتابعة بالمديرية، عدد من اللجان الامتحانية على مستوى المحافظة

ففي امتحانات النقل بلجان التعليم التجاري، تابع محمد عبدالسلام مدير عام التعليم الفني، ويرافقه أحمد كليب مدير التعليم التجاري، ومحمود فرج موجة عام مواد تجارية، لجنة مدرسة على فراج التجارية بشرق الفيوم، ولجنة مدرسة هوارة الصناعية المتقدمة.

وتابع محمود الباهي مدير إدارة التعليم الصناعي بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، ويرافقه محمد عبدالحميد، لجنة مدرسة زكي صالح الفنية بنات بيوسف الصديق، ولجنة مدرسة أبوكساه الفنية للبنات بأبشواي، وذلك في امتحانات النقل بلجان التعليم الصناعي.

كما تابع عادل فراج مدير إدارة التعليم التجاري بمديرية التربية والتعليم بالفيوم، لجنة مدرسة هدى محجوب التجارية للبنات بيوسف الصديق، بحضور الدكتور محمد عبدالقوي مدير إدارة يوسف الصديق التعليمية، والدكتور محمد البطران وكيل إدارة يوسف الصديق التعليمية، وذلك في امتحانات النقل بالتعليم التجاري.

وفى امتحانات النقل بالتعليم الزراعي، تابع خالد سيد مدير إدارة التعليم الزراعي بالمديرية، لجنة مدرسة الفيوم الزراعية بغرب الفيوم.

تأكدت لجان المتابعة من إنتظام سير الامتحانات داخل اللجان الامتحانية في لجان مدارس التعليم الفني بمختلف التخصصات، تم التأكد من الالتزام بالضوابط والتعليمات الوزارية، مع مراقبة عملية الامتحانات بشكل دقيق لضمان العدالة والشفافية في تطبيق الإجراءات.

كما تم التأكيد على ضرورة وجود عدد 2 ملاحظين داخل كل لجنة امتحانية لضمان منع الغش وتطبيق إجراءات مكافحة الغش بصرامة، وشدد وكيل الوزارة على ضرورة التركيز على توفير بيئة امتحانية هادئة وآمنة للطلاب، كما تم متابعة التعليمات الخاصة بأعمال الكنترولات في اللجان الامتحانية بمدارس التعليم الفني.

جدير بالذكر، تستمر لجان التعليم الفني في متابعة انضباط اللجان الامتحانية والكنترولات في مدارس التعليم الفني على مستوى الفيوم، لضمان سير الامتحانات بشكل منظم ودقيق، مع التأكيد على توفير بيئة جيدة و آمنة وصحية للطلاب خلال فترة الامتحانات.

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