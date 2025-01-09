جوزيف عون: نحتاج لتغيير الأداء السياسي والاقتصادي لضمان أمن واستقرار البلاد

أكد الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون، أن المرحلة الحالية تستدعي تغيير الأداء السياسي لضمان أمن واستقرار البلاد، فضلا عن ضرورة إعادة النظر في السياسة الاقتصادية والتخطيط لرعاية الشؤون الاجتماعية وتطوير مفهوم الديمقراطية في لبنان.

وقال عون خلال كلمته عقب أدائه القسم الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب بالعاصمة اللبنانية بيروت "لقد أصبحت الرئيس الأول بعد المئوية الأولى لقيام دولة لبنان في وسط زلزال شرق أوسطي تصعد فيه تحالفات وسقطت فيه أنظمة، ولكن لبنان بقي كما هو على الرغم من الحروب والتفجيرات والتدخلات والعدوان والأطماع وسوء إدارة أزماته، وذلك لأن لبنان هو لبنان من عمر التاريخ، ولأن الأديان فيه متكاملة".

وأكد عون أن اللبنانيين رغم اختلافاتهم يظلون في وقت الشدة متحدين.. مضيفا "إذا انكسر أحد اللبنانيين، انكسر اللبنانيون جميعا"، مشددا على وحدة الشعب اللبناني في مواجهة التحديات.

وكان رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري قد أعلن فوز جوزيف عون رئيسا للبنان بعد حصوله على 99 صوتا خلال جلسة الاقتراع الثانية التي عقدها المجلس اليوم.