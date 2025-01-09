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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تدريبات بدنية للونش وعمر فرج بعد مباراة أبوقير

الونش
الونش
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خاض محمود الونش وعمر فرج ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات بدنية باستاد القاهرة الدولي، عقب انتهاء مباراة أبو قير للأسمدة في دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

 جاء ذلك بناء على قرار السويسري كريستيان جروس المدير الفني لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين في ظل عدم مشاركة الثنائي في مباراة أبو قير للأسمدة اليوم.

وفاز فريق الزمالك على أبو قير للأسمدة بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر ، ليتأهل الأبيض لمواجهة مودرن سبورت في دور الـ16 للبطولة.

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