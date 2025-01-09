بنزيما يدعم ريال مدريد بزيارة قبل مواجهة مايوركا في السوبر الإسباني.. صور

زار النجم الفرنسي المخضرم كريم بنزيما، مهاجم نادي اتحاد جدة السعودي، معسكر فريقه السابق ريال مدريد الإسباني في مدينة جدة، وذلك قبل المواجهة المرتقبة ضد ريال مايوركا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

يواجه ريال مدريد، اليوم الخميس، ريال مايوركا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني على ملعب استاد الجوهرة المشعة.

زيارة كريم بنزيما لمعسكر ريال مدريد

وتأتي زيارة بنزيما لفريق ريال مدريد كبادرة دعم لزملائه السابقين، حيث حرص على لقاء المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للملكي، بالإضافة إلى مواطنه كيليان مبابي والثنائي البرازيلي فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس بجانب الإنجليزي جود بيلينجهام.

وتعتبر هذه الزيارة لافتة طيبة من بنزيما، تظهر مدى العلاقة القوية التي تربطه بناديه السابق وزملائه، كنوع من استعادة ذكرياته مع ريال مدريد، الذي حقق معه العديد من الإنجازات والأرقام القياسية، كما إنه أحد أبرز الهدافين في تاريخ النادي.

ومن المقرر، أن يلتقي الفائز من مباراة ريال مدريد ومايوركا مع برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، وذلك بعدما تمكن الأخير من الفوز على أتلتيك بلباو بهدفين دون رد في نصف النهائي.

يذكر أن، كريم بنزيما انضم إلى صفوف اتحاد جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023، قادمًا من ريال مدريد في صفقة انتقال حر.