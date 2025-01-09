الرئيس الأوكراني ووزير الدفاع الأمريكي يحذران من وقف الدعم العسكري لكييف

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الخميس من أن وقف الدعم العسكري لكييف في الوقت الحالي لن يؤدي إلا لمزيد من العدوان والفوضى والحرب، وذلك خلال لقائهما في قاعدة "رامشتين" الجوية بألمانيا.

وأعلن أوستن حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عزم الولايات المتحدة تقديم 500 مليون دولار أخرى كمساعدات أمنية لأوكرانيا بما في ذلك صواريخ ومعدات لدعم الطائرات من طراز "إف-16" بالإضافة إلى أسلحة صغيرة وذخيرة.

بدوره، وصف زيلينسكي هجوم "كورسك" بأنه أحد أكبر انتصارات أوكرانيا حيث أسفر عن سقوط 4000 قتيل في صفوف القوات الكورية الشمالية التي أرسلتها بيونج يانج لدعم القوات الروسية.

وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا ستظل بحاجة إلى أنظمة دفاع جوي وذخائر للدفاع عن نفسها ضد الهجمات الصاروخية الروسية.

يذكر أنه منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا في 24 فبراير 2022، لا تزال الحرب مستمرة دون بوادر لانتهائها مع تأكيد روسيا على مواصلة عملياتها حتى تحقيق أهدافها في حين تواصل أوكرانيا مطالبتها بانسحاب القوات الروسية من جميع أراضيها.