بنك مصر يقود تحالفا مصرفيا لمنح تمويل مشترك لصالح "MAFI" بقيمة 108 ملايين دولار

في خطوة جديدة لدعم قطاع التصنيع الزراعي وتعزيز التصدير، قاد بنك مصر تحالفًا مصرفيًا يضم بنك قناة السويس وبنك البركة مصر لتقديم تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة 108 ملايين دولار لصالح شركة "MAFI" لتصنيع الحاصلات الزراعية. ويهدف التمويل إلى تغطية جزء من التكاليف الاستثمارية للمشروع، التي تبلغ إجماليها حوالي 180 مليون دولار أمريكي.

تولى بنك مصر دور وكيل التمويل ومسوق التمويل الوحيد، بالإضافة إلى إدارة حساب رأس المال والإيرادات. كما اضطلع بنك قناة السويس بدور وكيل الضمان ومنظم خدمة الدين، فيما لعب بنك البركة دور المنظم الرئيسي الأولي والمقرض. وتم توقيع الاتفاقية بحضور قيادات البنوك الثلاثة ورئيس مجلس إدارة شركة "MAFI"، أحمد أبو هشيمة.

تفاصيل المشروع

المشروع يهدف إلى إنشاء وتشغيل مجمع مصانع بمدينة السادات لإنتاج مركزات ومجمدات الفاكهة والخضروات، ويتضمن المجمع خمسة مصانع متخصصة تشمل:

مصنع لإنتاج مركزات الحمضيات.

مصنع مركزات الطماطم والفواكه.

مصنع التجميد بتقنية (IQF).

مصنع التجفيد.

ويستهدف المشروع تصدير 100% من إنتاجه إلى الأسواق العالمية، خاصة في أوروبا، الولايات المتحدة، ودول الخليج. ويعتمد المشروع بالكامل على خامات زراعية محلية، مع ضخ استثمارات المساهمين البالغة 72 مليون دولار قبل الحصول على التمويل.

تصريحات القيادات المصرفية

وصرح أحمد عيسى -نائب الرئيس التنفيذي لبنك مصر، قائلا " إن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري، وتماشيا مع خطة الدولة للتنمية ضمن رؤية مصر 2030، حيث يولي البنك أهمية خاصة لتمويل مشروعات الامن الغذائي، حيث نجح التحالف المصرفي بقيادة بنك مصر في تقديم تمويل مشترك بقيمة 108 مليون دولار لإنشاء مصنع متكامل لتصنيع وتجميد الفواكه والخضروات لتقوية مكانة مصر في الأسواق العالمية مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لتصنيع الأغذية، وخلق فرص عمل جديدة بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية المستدامة.

واكد عيسى ان هذا التمويل يعد بمثابة استثمار في مستقبل مستدام، ويؤدي الي زيادة الدخل القومي من خلال تشجيع تصنيع المنتجات الزراعية وتصديرها، مما يؤدي الي تعزيز الحصيلة الدولارية ومن ثم زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتحسين ميزان المدفوعات، الذي سيعزز من قيمة الجنيه المصري ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.

وقال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI، بأن تأسيس هذا الكيان جاء بعد دراسات متعمقة مع مؤسسات دولية لدراسة احتياجات السوق العالمي من المنتجات و ما يتناسب معها من مدخلات زراعية متوفرة في السوق المصري. ومن المتوقع أن يصل حجم الصادرات في المرحلة الأولى إلى 200 مليون دولار، علما بأن المشروع قائم على خامات زراعية محلية بالكامل بنسبة 100% مع تصدير كامل إنتاجه كمنطقة حرة خاصة وسداد كافة التزاماته الدولارية للبنوك بالدولار من حصيلة التصدير.

كما تم تصميم المجمع على مضاعفة الإنتاج في المرحلة الثانية مع إمكانية إضافة منتجات أخرى مستقبلا. مما يعزز من توطين الصناعة الزراعية بأحدث التكنولوجيا وخلق قيمة مضافة للمنتجات الوطنية وتصديرها للأسواق العالمية وبصفة خاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة ودول الخليج واليابان.

من جانبه، صرح عاكف المغربي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، بأن مشاركة مصرفه في هذا التمويل المشترك تأتي تأكيدًا على التزام البنك بدعم المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة التي تساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن بنك قناة السويس لعب دورًا رئيسياً كمرتب رئيسي أولي لهيكلة وإتمام هذا التمويل، ما يعكس ثقته في هذا المشروع الاستراتيجي وأهميته للاقتصاد المصري.

وقال عاكف المغربي إن المشروع يعد خطوة واعدة نحو تعزيز قطاع التصنيع الزراعي في مصر، إذ يستهدف تصدير كامل إنتاجه إلى الأسواق العالمية، مما يدعم خطط الدولة لتعزيز حصائل النقد الأجنبي، ويحسن ميزان المدفوعات، ويعزز قدرة مصر التنافسية عالميًا. كما يوفر المشروع فرص عمل جديدة، مما يسهم في دعم خطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً في الوقت نفسه إلى دور المشروع في جذب استثمار أجنبي مباشر متمثل في مساهمة الشركاء الأجانب في رأسمال المشروع.

وأكد المغربي أن بنك قناة السويس يؤمن بأن الاستثمار في المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة، لافتاً إلى أن مشاركة البنك في هذا التحالف المصرفي القوي يؤكد حرصه على دعم الاقتصاد الوطني وتوفير الحلول المشروعات التمويلية المبتكرة التي تلبي احتياجات السوق وتحقق أهداف التنمية المستدامة وترعي الابعاد البيئية والاجتماعية.

وصرح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة مصر: "نفخر في بنك البركة مصر بكوننا المرتب الرئيسي الاولى في هذا التحالف المصرفي الذي يعكس التزامنا بدعم الاستثمارات الواعدة والمُبتكرة في مصر، يأتي تمويل مشروع شركة ام ايه اف أي لتصنيع الحاصلات الزراعية MAFI كجزء من رؤية مصرفنا لدفع عجلة التنمية المستدامة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني".

وأضاف الأستاذ حازم حجازي: "إن هذا المشروع لا يقتصر فقط على دعم قطاع التصنيع الزراعي المصري، بل يساهم في ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الغذائية، ويخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ما يُعزز من التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية. فنحن نعتبر هذه الشراكة خطوة استراتيجية نحو تفعيل دور أكبر للتعاون بين القطاع المصرفي المصري والقطاع الخاص، مما يُسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا واستدامة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن هذا المشروع يُجسد ثقتنا بقدرة القطاع الزراعي المصري على تقديم قيمة مضافة عالية، ودعم تطلعاتنا في بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة."

شركاء استراتيجيون

أوكلت شركة "MAFI" مهام الاستشارات المالية لشركة "بلتون"، فيما تولى مكتب معتوق بسيوني وحناوي الجانب القانوني للشركة، ومكتب سري الدين وشركاه كمستشار قانوني للتحالف المصرفي.

هذا المشروع يعكس التعاون المثمر بين القطاع المصرفي والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.