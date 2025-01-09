وكيل "تعليم الفيوم" يجتمع مع لجان المديرية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول

عقد الدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، اجتماع مع أعضاء فريق لجنة متابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول بالفيوم، على مستوى جميع مدارس المديرية، حيث تم إصدار تعليمات حاسمة لضمان انضباط العملية الامتحانية وسير الامتحانات في جميع مدارس المحافظة، وتحقيق أعلى درجات الانضباط فى اللجان.

بحضور، ريحاب عريق وكيل المديرية، ومحمد فتحي مدير عام إدارة التعليم العام بالمديرية، وسلوي أحمد مدير إدارة المتابعة بالمديرية.

أكد وكيل الوزارة على ما يلي :

1.التأكد من التزام جميع اللجان بجميع الضوابط والتعليمات، مع ضرورة متابعة سير الامتحانات بشكل دقيق لضمان العدالة والنزاهة في العملية الامتحانية.

2.المتابعة المفاجئة في الصباح الباكر على اللجان الامتحانية في المدارس المختلفة، لمتابعة الانضباط والتأكد من تطبيق الإجراءات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحانات.

3.شدد وكيل الوزارة على أهمية التواصل المستمر والفوري مع مديري الإدارات التعليمية و رؤساء اللجان الامتحانية أثناء فترة الامتحانات، في حالة وجود أي مشكلة أو خلل في سير الامتحانات, ورصد أي مخالفات وإعداد تقارير يومية عن سير الامتحانات في كل مدرسة.

4.تم التأكيد على ضرورة مراقبة الطلاب وتطبيق إجراءات مكافحة الغش بكافة أشكالها، كما يجب أن تكون الرقابة مشددة لضمان عدم حدوث أي تجاوزات أو محاولات للغش أثناء الامتحانات.

5.أكد وكيل الوزارة على ضرورة توفير بيئة امتحانية هادئة وآمنة للطلاب داخل اللجان، مع الاهتمام بنظافة الفصول والتهوية الجيدة، لضمان راحة الطلاب أثناء أداء الامتحانات.

6.التحقق من نتائج التصحيح في الكنترولات، من خلال متابعة دقة وشفافية عملية تصحيح الأوراق في الكنترولات.

في ختام الاجتماع، وجه الدكتور قبيصي رسالة شكر وتقدير لجميع أعضاء لجنة متابعة الامتحانات على الجهود المبذولة في متابعة سير الامتحانات، وأكد على أهمية الالتزام التام بجميع التعليمات لضمان سير الامتحانات بشكل منتظم ومنضبط، كما شدد على ضرورة التعاون المستمر بين جميع الجهات المعنية، من إدارات تعليمية ومدارس ولجان امتحانية، لتحقيق أفضل مستوى من الجودة والعدالة في العملية الامتحانية.

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