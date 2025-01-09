عرض قاتل والديه بـ15 مايو على مستشفى الأمراض النفسية

أمرت نيابة 15 مايو والتبين، بعرض المتهم بقتل والديه بمدينة 15 مايو، على مستشفى الأمراض العقلية لوضعه تحت الملاحظة، للتأكد من سلامة قواه العقلية والنفسية، ومدى مسؤوليته عن ارتكاب الجريمة وقت وقوعها من عدمه.

كما أمرت النيابة بعرض جثامين الضحايا، على الطب الشرعي، لإجراء الصفة التشريحية علي جثامين الضحايا، لبيان سبب الوفاة وكيفية وتاريخ حدوثها والأداة المستخدمة في احداثها.

وكشفت التحريات التي أجراها المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بشأن واقعة قيام شاب ثلاثيني بقتل والديه، تفاصيل جديدة، إذ تبين أن المتهم مصاب بإنفصام في الشخصية ويعالج داخل منذ 10 سنوات.

وأشارت التحريات أن المتهم يوم الواقعة كان في حالة هياج شديد، وقام بتكسير محتويات الشقة، وإلقاءها علي والدي، وظل يعتدي عليهما بالضرب المبرح.

تلقى المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من الأهالي، مفاده مقتل رجل وزوجته علي يد نجلهم بمجاورة 27 دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص عثر علي جثتي الضحايا داخل شقتهم، وتبين تهشم محتويات الشقة.

وبعمل التحريات تبين أن مرتكب الواقعة نجل الضحايا شاب ثلاثيني، يعاني من مرض نفسي، "انفصام في الشخصية"، وأمكن ضبطه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.