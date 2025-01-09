محمد صلاح يسعى للحفاظ على جائزة الأفضل بالدوري الإنجليزي عن شهر ديسمبر

ينافس النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر ديسمبر، المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين.

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي عن شهر ديسمبر الماضي، والتي شهدت تواجد محمد صلاح بعد مساهمته في تحقيق نتائج مميزة لفريق ليفربول.

وشارك صلاح في 6 مباريات خلال شهر ديسمبر، تمكن خلالها من تسجيل 7 أهداف وصناعة 6 أخرى.

ويطمح صلاح في الفوز بهذه الجائزة للمرة الثانية على التوالي، بعد أن توج بها في شهر نوفمبر الماضي من قبل رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة الدوري الإنجليزي.

المرشحون لحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لشهر ديسمبر من رابطة اللاعبين المحترفين

ويتنافس صلاح على جائزة رابطة اللاعبين المحترفين لشهر ديسمبر أمام 5 لاعبين آخرين، وهم: ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد، كول بالمر نجم تشيلسي، مورجان جيبس وايت لاعب نونتجهام فورست، أنتوني روبنسون ظهير فولهام، وديان هويسين لاعب بورنموث.

يذكر أن، محمد صلاح مرشح أيضًا لجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر ديسمبر من رابطة البريميرليج.