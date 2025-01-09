تنفيذ مجموعة من البرامج والأنشطة الرياضية بمدينة الحسنة بشمال سيناء.. صور

نفذت مديرية الشباب والرياضة ـ الإدارة الاستراتيجية ـ ضمن الخطة المتحدثة يوم رياضي لأبناء وسط سيناء بمدينة الحسنة، من منطلق حرص وزارة الشباب والرياضة على جعل الرياضة أسلوب حياة، وقيام مراكز الشباب بدورها، وإتاحة الفرصة أمام المواطنين لممارسة مختلف الأنشطة بها فى ضوء سياسة الوزارة الرامية إلى جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية، برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء.

وحضر فعاليات اليوم؛ إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام مديرية الشباب والرياضة بسيناء، وعزيزه محمود مديرة إدارة الاستراتيجية، ونعيم محمود مدير إدارة الحسنة ، وعدد من مشايخ وقبائل مدينه الحسنه.

وتضمن اليوم ، مباراة كرة القدم ، وتنس الطاولة وبعض الألعاب الصغيرة ومسابقات رياضية ، وقدم فريق الطلائع عرض فن تعبيري ، ولقاء عن الانتماء للوطن.

تهدف أنشطة المركز إلى حث الطلائع والشباب على ممارسة الرياضة لبناء جسم رياضي وصحي وتصفية الذهن والوقاية من كثير الأمراض وتجديد طاقاتهم الإيجابية للاستعداد إجازة نصف العام بصورة حيوية ونشاط.