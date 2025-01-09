جامعة الفيوم: ورشة عمل عن موازنة البرامج والأداء.. صور

استقبل الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وفدًا من وزارة المالية يتشكل من المحاسب محمد السبكي مستشار وزير المالية والمشرف على وحدة البرامج والأداء بالوزارة، ووائل فتحي المدير التنفيذي لوحدة موازنة البرامج والأداء، ومحمد مصطفى عضو الوحدة، وذلك على هامش ورشة عمل عن موازنة البرامج والأداء الخاصة بوزارة المالية، والتي شهدها الدكتور عاصم فؤاد العيسوى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب ونظمتها الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة الفيوم بالتعاون مع وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، اليوم الخميس.

بحضور الدكتور أشرف عبد المعبود عميد كلية السياحة والفنادق، وأحمد رشاد أمين عام الجامعة، وعمرو ماضي أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، ومديري عموم الإدارات والكليات، والإداريين بالجامعة.

في مستهل كلمته أكد الدكتور عاصم العيسوى على أهمية موضوع ورشة العمل وضرورة التعرف على كيفية تطبيق الموازنة بالشكل الجديد الذي وضعته وزارة المالية، والذي يهدف إلى تحقيق تقييم مدى معرفة جميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس ومديري عموم واداريين بالبرنامج.

كما أثنى أحمد رشاد على المجهود الكبير الذي يقوم به العاملين بوحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية في إقامة ورش العمل والدورات التدريبية للهيئات والجهات الحكومية بغرض التعرف على أهداف واستراتيجيات موازنة البرامج والأداء، موجهًا السادة الحضور بضرورة الاستفادة القصوى من محتوى ورشة العمل.

ومن جانبه قام محمد السبكي بشرح تعريف وخصائص موازنة البرامج والأداء، مؤكدًا أنها تهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية الإنفاق العام، وتسهم في تحقيق ترجمة حقيقية لبرنامج عمل الحكومة، وتساعد في تحديد أولويات الإنفاق والأداء الحكومي، بالإضافة إلى كونها تمنح للدولة قدرًا من المرونة في مواجهة الأزمات.

كما أشار إلى أن موازنة البرامج والأداء تعد إحدى أدوات الإصلاح الاقتصادي لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠، بالإضافة إلى أنها تقيم المدخلات والأنشطة والمخرجات والآثار لكل برنامج، وتسهم في تقييم الأداء لكل برنامج.

كما تحدث عن الركائز الأساسية لتطبيق موازنة البرامج والأداء والتي تتلخص في دستور جمهورية مصر العربية ٢٠١٤م، أهداف التنمية المستدامة، الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة (رؤية مصر المحدثة ٢٠٣٠) الاستراتيجيات الوطنية لـ(المناخ - تمكين المرأة - حقوق الإنسان) برنامج عمل الحكومة، قانون المالية العامة الموحد رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢ وتعديلاته ولائحته التنفيذية، قانون التخطيط العام رقم ١٨ لسنة ٢٠٢٢ ولائحته التنفيذية، منشوري وزارة المالية السنوي لإعداد الموازنة العامة وإعداد الحسابات الختامية، نموذج إعداد وتنفيذ موازنة البرامج والأداء، نموذج الخطة الاستثمارية، دليل موازنة البرامج والأداء لوزارة المالية.

وذكر أيضًا البرامج الرئيسية لأهداف برنامج عمل الحكومة وهي إتاحة خدمة صحية متميزة، تفعيل التحول الرقمي في مجال الرعاية الصحية، رفع كفاءة العاملين في مجال الرعاية الصحية.

وفي حديثه عن الأهداف الاستراتيجية لبرنامج عمل الحكومة أوضح أنها تتمثل في توفير نظام صحي يشمل الجميع، خلق مناخ ملائم لتعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل، توفير العمل اللائق للجميع.

كما أضاف أيضًا البرامج الرئيسية لخطة عمل وزارة التعليم العالي، وهي إتاحة فرص التعليم العالي للراغبين، تحسين جودة النظام التعليمي بما يتوافق مع النظم العالمية، تحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم، تطوير التعليم العالي التقني والتطبيقي، المستشفيات الجامعية، البحث العلمي.

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