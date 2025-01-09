مدير تعليم مطروح: مجلس الأمناء يؤدي دورًا إيجابيًا في دعم المنظومة التعليمية

عقدت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، اجتماعًا مع أعضاء مجلس أمناء المحافظة، بقاعة الاجتماعات الصغرى بمقر ديوان عام المديرية، بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية، وأحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة، وصباح نصر الدين مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومحمد العبد مدير عام الشئون التنفيذية، وإيهاب أنور مدير عام التعليم العام، ولطيفة طرمان موجه عام التربية الاجتماعية وأمين سر مجلس الأمناء، ومحمود أبو ذكري مدير إدارة الأمن بتعليم مطروح وفريق عمل التوجيه المختص.

افتتحت وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بأعضاء المجلس مشيدة بالدور الإيجابي الذى قدمه مجلس الأمناء خلال المرحلة الماضية لاسيما دعم منظومة امتحانات الفصل الدراسي الأول، وناقشت مع أعضاء المجلس عدد من الموضوعات الخاصة بسبل تطوير منظومة التعليم والارتقاء بها خلال المرحلة المقبلة.

كذلك تم استعراض السبل التنفيذية لتوفير المناخ التربوي الجيد لأبنائنا الطلاب ودعم الأنشطة التربوية لتحقيق الطلاب الاستفادة القصوى من تواجدهم بالمدرسة.

وكيل تعليم مطروح: مجلس الأمناء لديه مسئولية كبيرة في تفعيل ملف المشاركة المجتمعية

وأكدت وكيل الوزارة لرئيس وأعضاء المجلس أننا نعمل في بوتقة واحدة من أجل هدف محدد يتمثل في تقديم منتج تعليمي متطور لأبنائنا الطلاب بالمدارس، مشيرة أن مجلس الأمناء لديه مسئولية كبيرة في تفعيل ملف المشاركة المجتمعية والذي يأتي ضمن خططها المستقبلية المستهدفة لمواجهة أي تحديات تواجه مسار العمل.

وأعلن مجلس الأمناء كامل دعمه لكافة القرارات والجهود المبذولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة وتأييدهم المطلق لكافة إجراءات تعليم مطروح لضبط المنظومة التربوية في سبيل تقديم منتج تعليمي متميز، بالإضافة إلى توفير الأجواء الدراسية المناسبة لأبنائنا الطلاب.

وكيل تعليم مطروح تشيد بالتعاون المثمر ل مجلس الأمناء والتنسيق المستمر

وقدمت وكيل الوزارة الشكر لكافة أعضاء مجلس أمناء المحافظة، للتعاون المثمر والتنسيق المستمر مع تعليم مطروح خلال العام الدراسي الحالي وفق توجيهات اللواء خالد شعيب قائد الإقليم وفي ضوء تكليفات وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف .

وفي ختام الاجتماع أكد وكيل الوزارة أن مجلس أمناء المحافظة يؤدي دورا كبيرا في دعم المنظومة التعليمية بالتعاون مع تعليم مطروح لخدمة أبنائنا الطلاب.