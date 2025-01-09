العثور علي جثة مسن في حالة تحلل داخل شقته بـ15 مايو

عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، علي جثة مسن في حالة تحلل داخل شقته بمدينة 15 مايو، وتشير التحريات الأولية عن عدم وجود شبهة جنائية حول الوفاة.

تلقي المقدم محمود عاطف، رئيس مباحث قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من الأهالي، بالعثور علي جثة شخص داخل شقته بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص عثر علي جثة رجل يدعي "محمد عبد اللطيف"، يقيم بمفرده والجثمان في حالة تحلل.

وبتوقيع الكشف الظاهري علي الجثمان بواسطة مفتش الصحة، أشار إلي أن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية، ولا وجود لشبهة جنائية حول الوفاة.

وتحفظت الأجهزة الأمنية علي جثمان المتوفي تحت تصرف النيابة العامة.