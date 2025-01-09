آياتا: 8.1% زيادة في السفر الجوي خلال نوفمبر الماضي

أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، تقريرا حول الطلب العالمي على السفر جوا في نوفمبر 2024، مؤكدا ارتفاع الإجمالي بنسبة 8.1% مقارنة بنوفمبر 2023.

وقال الاتحاد في تقريره الصادر اليوم، إن الطلب الدولي ارتفع بنسبة 11.6% مقارنة بنوفمبر 2023، وارتفعت السعة بنسبة 8.6% على أساس سنوي، وبلغ عامل الحمولة 83.4% (+2.3 نقطة مئوية مقارنة بنوفمبر 2023)، وقد أدى الأداء القوي لشركات الطيران في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ إلى هذا التوسع المزدوج في الطلب، وقد ارتفع الطلب المحلي بنسبة 3.1% مقارنة بشهر نوفمبر 2023، وارتفعت السعة بنسبة 1.5% على أساس سنوي.

ومن جانبه قال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي: "شهد شهر نوفمبر نموا قويا في الطلب على السفر الجوي مع توسع إجمالي بنسبة 8.1%، وكان الشهر أيضًا تذكيرًا آخر بقضايا سلسلة التوريد التي تمنع شركات الطيران من الحصول على الطائرات التي تحتاجها لتلبية الطلب المتزايد، في حين يتخلف نمو السعة عن الطلب بمقدار 2.4 نقطة مئوية وعوامل الحمولة عند مستويات قياسية، وتفوت شركات الطيران الفرص لخدمة العملاء بشكل أفضل وتحديث منتجاتها وتحسين أدائها البيئي لأن الطائرات لا يتم تسليمها في الوقت المحدد، ويجب أن يكون قرار العام الجديد 2025 لقطاع تصنيع الطيران هو إيجاد حل سريع ودائم لقضايا سلسلة التوريد الخاصة بهم".

وفيما يخص الأسواق الدولية، فقد أظهرت جميع المناطق نموًا في أسواق الركاب الدولية في نوفمبر 2024 مقارنة بنوفمبر 2023، وسجلت أوروبا أعلى معدلات حمولة (85.0%) بينما تصدرت منطقة آسيا والمحيط الهادئ النمو بتوسع سنوي في الطلب بنسبة 19.9%.

وحققت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة سنوية في الطلب بنسبة 19.9%. وزادت السعة بنسبة 16.2% على أساس سنوي وبلغ معامل الحمولة 84.9% (+2.6 نقطة مئوية مقارنة بنوفمبر 2023).

كما حققت شركات الطيران الأوروبية زيادة سنوية في الطلب بنسبة 9.4%. وزادت السعة بنسبة 7.1% على أساس سنوي وبلغ معامل الحمولة 85.0% (+1.8 نقطة مئوية مقارنة بنوفمبر 2023).

وشهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة سنوية في الطلب بنسبة 8.7%. ارتفعت السعة بنسبة 3.9% على أساس سنوي وبلغ عامل الحمولة 81.0% (+3.6 نقطة مئوية مقارنة بشهر نوفمبر 2023).

وشهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية زيادة بنسبة 3.1% على أساس سنوي في الطلب. وزادت السعة بنسبة 1.6% على أساس سنوي وبلغ عامل الحمولة 81.0% (+1.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر نوفمبر 2023).

وشهدت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية زيادة بنسبة 11.4% على أساس سنوي في الطلب. وارتفعت السعة بنسبة 11.9% على أساس سنوي. وبلغ عامل الحمولة 84.4% (-0.4 نقطة مئوية مقارنة بشهر نوفمبر 2023).

وزادت شركات الطيران الأفريقية بنسبة 12.4% على أساس سنوي في الطلب. وارتفعت السعة بنسبة 6.0% على أساس سنوي. وارتفع عامل الحمولة إلى 72.9% (+4.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر نوفمبر 2023).

وارتفعت إيرادات الركاب لكل كيلومتر محليًا بنسبة 3.1% عن العام السابق، بانخفاض طفيف عن النمو بنسبة 3.5% المسجل في أكتوبر.

وقد ظهرت علامات النمو المستقر في جميع الأسواق باستثناء الولايات المتحدة التي شهدت انكماشًا بنسبة 2.7%، وهو أعمق من الانخفاض بنسبة 1.2% على أساس سنوي المسجل في أكتوبر. وهذا جزء من اتجاه تباطؤ في السوق المحلية الأمريكية منذ يونيو 2024 ويعكس بشكل أساسي انخفاض نشاط شركات الطيران منخفضة التكلفة، واستمرت شركات الطيران الرئيسية الأمريكية في رؤية النمو خلال نفس الفترة.