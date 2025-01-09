بعد الفوز على أبو قير.. الزمالك يتأهل لدور الـ 16 بكأس مصر

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إلى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر، بعد الفوز على نظيره فريق أبوقير للأسمدة، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما اليوم الخميس على ملعب "استاد القاهرة الدولى"، ضمن منافسات الجولة الدور الـ 32 من عمر مسابقة كأس مصر.



جاء هدفى الزمالك فى المباراة عن طريق اللاعب أحمد سيد زيزو فى الدقيقة الـ 21، بينما أضاع ضربة جزاء فى الدقيقة الـ 42، وجاء الهدف الثانى عن طريق اللاعب مصطفى شلبى فى الدقيقة الـ92 من عمر اللقاء.



بهذا الفوز تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

الزمالك

الزمالك