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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

عاصفة ثلجية قارسة على الأبواب.. تحذيرات من موجة برد قاسية تضرب الشرق الأوسط

عاصفة ثلجية
عاصفة ثلجية
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أطلق خبراء الأرصاد الجوية، تحذيرات عاجلة من اقتراب موجة برد قارسة غير مسبوقة ستضرب المنطقة العربية بشكل كامل، بدءًا من تركيا وصولًا إلى دول الخليج.

وتشير التوقعات إلى أن هذه الموجة ستجلب معها هطولات ثلجية كثيفة، وعواصف شديدة قد تشل الحياة في العديد من المناطق.

وحسب تحليل الخبير الجوي أبو منير الورد، فإن كتلاً هوائية باردة ضخمة تتجه حاليًا من القطب الشمالي نحو أوروبا الشرقية، ومن المتوقع أن تتسبب في تشكل منظومة جوية ضخمة وغير مستقرة.

هذه المنظومة ستؤدي إلى انخفاض حاد في درجات الحرارة وهبوب رياح شديدة، مما سيجعل الأجواء شديدة البرودة وقاسية.
وأكد "الورد"، أن الأردن سيكون من بين الدول الأكثر تضررًا من هذه الموجة، حيث يتوقع أن تشهد المملكة هطولات ثلجية غزيرة وبردًا قارصًا، مما يجعلها واحدة من أقسى الشتوات التي تشهدها المنطقة منذ سنوات.

وتابع قائلاً: “نحن نتحدث عن موجة برد غير مسبوقة قد تؤثر بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين، لذلك ندعو الجميع إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد لمواجهة هذه الظروف القاسية".

عاصفة ثلجية الشرق الأوسط