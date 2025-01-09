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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

غضب إسرائيلي بعد تدمير تمثال نتنياهو الشمعي في المكسيك

تدمير تمثال نيتنياهو
تدمير تمثال نيتنياهو في المكسيك
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أدانت السفارة الإسرائيلية في المكسيك، تدمير تمثال شمعي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على يد ناشط مؤيد للفلسطينيين في متحف في مدينة مكسيكو سيتي.

تم نشر مقطع فيديو يظهر الدمار في متحف الشمع في المدينة على حساب مؤيد لفلسطين على موقع “X” يوم الثلاثاء، مع التعليق: "هذا من أجل غزة".

ويظهر في الصورة أحد المتظاهرين وهو يضع العلم الفلسطيني عند أسفل التمثال، ثم يرش التمثال بالطلاء الأحمر، ويضربه بمطرقة ويسقطه على الأرض.

العلم الفلسطيني السفارة الإسرائيلية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمثال شمعي مدينة مكسيكو سيتي