غضب إسرائيلي بعد تدمير تمثال نتنياهو الشمعي في المكسيك

أدانت السفارة الإسرائيلية في المكسيك، تدمير تمثال شمعي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على يد ناشط مؤيد للفلسطينيين في متحف في مدينة مكسيكو سيتي.



تم نشر مقطع فيديو يظهر الدمار في متحف الشمع في المدينة على حساب مؤيد لفلسطين على موقع “X” يوم الثلاثاء، مع التعليق: "هذا من أجل غزة".



ويظهر في الصورة أحد المتظاهرين وهو يضع العلم الفلسطيني عند أسفل التمثال، ثم يرش التمثال بالطلاء الأحمر، ويضربه بمطرقة ويسقطه على الأرض.