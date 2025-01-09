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الخميس 09 يناير 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه مساء اليوم الخميس في البنوك المصرية

الدولار
الدولار
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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم الخميس 9-1-2025، بالبنك المركزي المصري نحو 50.70 جنيه للشراء 50.84 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 50.72 جنيه للشراء، 50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 50.72 جنيه للشراء، 50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 50.72 جنيه للشراء، 50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي:

وسجل سعر الدولار في بنك الأهلي الكويتي 50.72 جنيه للشراء، 50.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل 50.85 جنيه للشراء، 50.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 50.72 جنيه للشراء، 50.82 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الإفريقي الدولي 50.72 جنيه للشراء، 50.82 جنيه للبيع.

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