رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بكلية العلوم وورش الهندسة

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم، وورش كلية الهندسة ببنها.

رافقه خلالها الدكتور محمد هيكل عميد كلية العلوم، والدكتورة زينب فيصل عميدة كلية الهندسة ببنها، ووكلاء وأساتذة الكليات.

وخلال الجولة اطمأن الدكتور ناصر الجيزاوي على اللجان وانتظام سير الامتحانات.

كما استمع رئيس الجامعة لآراء الطلاب حول طبيعة وأسئلة الامتحانات، مؤكداً على توفير كافة الإمكانيات من أجل انتظام أعمال امتحانات بكليات الجامعة.

وخلال الجولة تفقد رئيس الجامعة كلية الهندسة ببنها وورش الكلية، مؤكدا على أهمية الاستغلال الأمثل لهذه الورش في خدمة طلاب الجامعة.

تفقد الامتحانات

WhatsApp Image 2025-01-09 at 4.07.33 PM (2)

WhatsApp Image 2025-01-09 at 4.07.33 PM (1)

WhatsApp Image 2025-01-09 at 4.07.32 PM