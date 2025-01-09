استشهاد 74 طفلا في أعمال عنف إسرائيلية في غزة خلال أسبوع

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، إن 74 طفلا على الأقل استشهدوا في أعمال عنف متواصلة في قطاع غزة خلال الأيام السبعة الأولى من هذا العام، مع استشهاد خمسة أطفال في الهجوم الأخير يوم الأربعاء في منطقة المواصي.



وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل: "بالنسبة لأطفال غزة، جلب العام الجديد المزيد من الموت والمعاناة بسبب الهجمات والحرمان والتعرض المتزايد للبرد".



وأضافت: "لقد تأخر وقف إطلاق النار لفترة طويلة. فقد استشهد عدد كبير من الأطفال أو فقدوا أحباءهم في بداية مأساوية للعام الجديد".



وتشير التقارير إلى استشهاد أطفال في عدة حوادث أسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، بما في ذلك هجمات ليلية في مدينة غزة وخان يونس والمواسي، وهي "منطقة آمنة" تم إعلانها من جانب واحد في الجنوب.



منذ 26 ديسمبر الماضي، أفادت التقارير بوفاة ثمانية أطفال رضع وحديثي الولادة بسبب انخفاض حرارة الجسم - وهو تهديد كبير للأطفال الصغار غير القادرين على تنظيم درجة حرارة أجسامهم.



ويشكل الافتقار المستمر إلى المأوى الأساسي، إلى جانب درجات الحرارة الشتوية، تهديدات خطيرة للأطفال. ومع وجود أكثر من مليون طفل يعيشون في خيام مؤقتة، ومع نزوح العديد من الأسر على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية، يواجه هؤلاء الصغار مخاطر شديدة.



وقالت “راسل”: "لقد حذرت اليونيسف منذ فترة طويلة من أن المأوى غير المناسب، وانعدام القدرة على الحصول على التغذية والرعاية الصحية، والوضع الصحي المزري، والآن الطقس الشتوي، كلها عوامل تعرض حياة جميع الأطفال في غزة للخطر".



وأضافت: “الأطفال حديثو الولادة والأطفال الذين يعانون من حالات طبية معرضون للخطر بشكل خاص”.