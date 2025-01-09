ترحيب واسع لنجوم لبنان بانتخاب رئيسها الجديد جوزيف عون

رحب نجوم لبنان بالرئيس اللبناني الجديد المنتخب جوزيف عون عقب أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للجمهورية اللبنانية اليوم الخميس، وذلك عبر حساباتهم الرسمية على تطبيق "إكس".

وأدى الرئيس اللبناني، جوزيف عون، الخميس، اليمين الدستورية، أمام البرلمان اللبناني عقب انتخابه رئيسا للبلاد، وفي كلمته أمام البرلمان، قال عون: "شرفني السادة النواب بانتخابي رئيسا، وهو أعظم وسام أناله".

وقالت الفنانة سيرين عبد النور: "وجودك برئاسة الجمهورية فخامة الرئيس العماد ‎#جوزيف_عون امل وفرحة للبنان الله يحميك ويكون شريكك بكل قراراتك الوطنية بعد اكثر من سنتين أخيراً اصبح لدينا رئيس للجمهورية".

من جانبها قالت الفنانة إليسا: "قدي النا ما سمعنا هيك خطاب!؟!‎".

وعلق الفنان راغب علامة وقال: "وأخيراً وبعد فترة من الفراغ الرئاسي، أصبح لدينا في لبنان رئيس آدمي وطني وكفّه نظيف ولديه تاريخ حافل بالإنجازات. نتمنى لفخامة الرئيس ‎#جوزيف_عون كلّ التوفيق في مهمّته الصّعبة لإعادة لبنان وشعبه إلى برّ الأمان والسلام والإزدهار".

وقال الفنانة نانسي عجرم:"بداية جديدة ل ‎#لبنان من اليوم ألف مبروك لفخامة الرئيس العماد ‎#جوزيف_عون ولإلنا كلنا. انشالله معك نعيش حياة كلها سلام وأمان وعدل".



وباركت الفنانة مايا دياب وقالت :"مبرووووووووووك لإنا القائد الرئيس جوزيف عون..وأخيراً ‎#الرئيس_اللبناني ‎#رئيس_الجمهوريّة ‎#القائد_جوزف_عون".



أيضا الفنانة هيفاء وهبي باركت وقالت: "‏مبروك انتخاب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ونأمل أن يحمل هذا العهد الاستقرار والأمان لوطني الحبيب لبنان".

وقالت الفنانة ماجدة الرومي عبر حسابها على تطبيق "انستجرام": "نيال لبنان وشعب لبنان فيك فخامة الرئيس جوزيف عون ربنا يوفقك ويوفقنا معك يا أشرف رجال ماجدة الرومي".

