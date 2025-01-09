أسعار الذهب مساء اليوم الخميس 9 يناير 2025

تباينت أسعار الذهب في مصر بنهاية تعاملات اليوم الخميس، الموافق 9 يناير 2025، وسجل سعر عيار 24 نحو 4296 جنيها للبيع و4314 جنيها للشراء وعيار 18 نحو 3224 جنيها للبيع و3236 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 21 نحو 3760 جنيها للبيع و3775 جنيها للشراء وعيار 14 نحو 2496 جنيها للبيع و2510 جنيها للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 الآن في الصاغة 2517 جنيها للشراء، و2508 جنيهات للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

ووصل سعر جنيه الذهب الآن في مصر إلى 30 ألفا و200 جنيه للشراء، و30 ألفا و185 جنيها للشراء دون مصنعية أو ضريبة.

سجل سعر أوقية الذهب نحو 2673.5 دولار للبيع و 2674 دولار للشراء.