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الخميس 09 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

موقف محمد شريف.. تشكيل الخليج في مواجهة الرياض بالدوري السعودي

محمد شريف مهاجم الخليج
محمد شريف مهاجم الخليج السعودي
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أعلن اليوناني جيورجوس دونيس، المدير الفني لفريق الخليج، الذي يضم بين صفوفه المهاجم محمد شريف، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الرياض، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري السعودي (روشن).

يحل فريق الخليج بقيادة محمد شريف، اليوم الخميس، ضيفًا على نظيره الرياض بملعب الأمير فيصل بن فهد، في لقاء ينطلق في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة.

يجلس محمد شريف على مقاعد بدلاء الخليج أمام الرياض، وذلك بعد عودته من الإصابة التي لحقت به مطلع الموسم الجاري 2024-2025، وأبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، قبل المشاركة بديلًا في دقائق معدودة أمام الاتفاق في الجولة الماضية من الدوري السعودي.

شارك محمد شريف في 3 مباريات مع الخليج في الدوري السعودي، ولم يسجل أو يصنع أي هدف حتى الآن.

يحتل فريق الخليج المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 19 نقطة، بينما يأتي الرياض في المرتبة السابعة وفي رصيده 21 نقطة.

تشكيل الخليج لمواجهة الرياض

تشكيل الخليج لمواجهة الرياض
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