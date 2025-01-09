خرافات شائعة عن الكون وجسم الإنسان.. احذرها

تنتشر بين الناس الكثير من المفاهيم الخاطئة عن مبادئ علمية أساسية، وغالبًا ما تكون هذه المفاهيم متوارثة عبر الأجيال أو نتيجة لتفسيرات غير دقيقة، وتساعدنا هذه الخرافات على إدراك أهمية التحقق من المعلومات العلمية قبل تصديقها، ومع التقدم العلمي، يمكن دحض الكثير من المفاهيم الخاطئة بالدلائل والإثباتات الحديثة، ونبرز أشهر 10 خرافات علمية شائعة تم دحضها علميًا وفقا لموقع ‏Live Science:

1. نستخدم 10% فقط من أدمغتنا:

رغم الاعتقاد الشائع، فإننا نستخدم أدمغتنا بالكامل. تصوير الدماغ يظهر نشاط جميع الأجزاء تقريبًا على مدار اليوم. كما أن الدماغ، رغم صغر حجمه، يستهلك حوالي 20% من الأوكسجين والجلوكوز في الجسم، مما يعني أن كل أجزائه تعمل باستمرار. فكرة “10%” خرافة تفتقر إلى أي دليل علمي.

2. الوجه المظلم للقمر:

يعتقد البعض أن هناك جزءًا من القمر دائم الظلام ولا تصله أشعة الشمس، لكن هذا غير صحيح. القمر يدور حول نفسه ويُظهر نفس الجانب للأرض بسبب “التقييد المدّي”، ومع ذلك يتلقى كل جانب منه ضوء الشمس بالتساوي على مدار دورانه.

3. البدر الكامل يؤثر على السلوك:

منذ القدم، يربط الناس البدر الكامل بتصرفات غريبة، لكن الدراسات لم تجد علاقة مباشرة بين القمر والسلوك البشري. ربما تكون الظاهرة مرتبطة بصدف زمنية كالعطلات أو مناسبات أخرى، وليس للبدر أي تأثير مادي على الدماغ أو الجسم.

4. السكر يجعل الأطفال مفرطي النشاط:

رغم شيوع هذا الاعتقاد، إلا أن الدراسات لم تجد دليلًا علميًا يربط بين استهلاك السكر وفرط النشاط لدى الأطفال. غالبًا ما يكون النشاط الملحوظ نتيجة الظروف المحيطة، كحفلات أعياد الميلاد، وليس بسبب السكر بحد ذاته.

5. الصواعق لا تضرب المكان نفسه مرتين:

الحقيقة أن الصواعق يمكن أن تضرب نفس المكان عدة مرات، خاصةً الأماكن المرتفعة كناطحات السحاب والأشجار الطويلة. على سبيل المثال، تضرب الصواعق مبنى “إمباير ستيت” في نيويورك حوالي 100 مرة في السنة.

6. إسقاط عملة معدنية من مكان مرتفع يمكن أن يقتل شخصًا:

العملة المعدنية، رغم سرعتها القصوى عند السقوط (105 كم/س)، لن تسبب أذى كبيرًا عند ارتطامها بشخص. وزنها الخفيف وشكلها المسطح يقللان من تأثيرها، ولن تتسبب سوى بشعور مزعج يشبه النقر.

7. فرقعة الأصابع تسبب التهاب المفاصل:

لا يوجد دليل علمي يربط فرقعة الأصابع بالتهاب المفاصل. الصوت الناتج عن الفرقعة هو نتيجة تمدد المحفظة المفصلية وإطلاق فقاعات الغاز داخل السائل الزلالي. إلا أنه إذا كانت هناك آلام مصاحبة، فقد تكون إشارة إلى مشكلة أخرى تحتاج العلاج.

8. بلع اللبان يستغرق 7 سنوات للهضم:

اللبان لا يُهضم فعليًا، لكنه لا يبقى في الجسم لسنوات، والمواد غير القابلة للهضم تخرج مع الفضلات خلال أيام قليلة. مع ذلك، بلع اللبان بكميات كبيرة قد يسبب انسدادًا معويًا في حالات نادرة.

9. المضادات الحيوية تقتل الفيروسات:

المضادات الحيوية فعالة ضد البكتيريا فقط، وليست لها أي تأثير على الفيروسات مثل نزلات البرد أو الإنفلونزا، والاستخدام غير المناسب للمضادات قد يؤدي إلى ظهور بكتيريا مقاومة، مما يجعل علاج العدوى أكثر صعوبة.

10. الانفجار العظيم كان “انفجارًا”:

رغم التسمية، لم يكن الانفجار العظيم “انفجارًا” بالمعنى التقليدي، بل كان توسعًا مفاجئًا وسريعًا للكون من حالة شديدة الكثافة والحرارة، وهذا المصطلح يُستخدم فقط لتبسيط الفكرة، لكنه غير دقيق علميًا.