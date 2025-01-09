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الخميس 09 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الخارجية يستقبل رئيس وكالة الفضاء المصرية

جانب من الحضور
جانب من الحضور
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استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، د. شريف صدقي، رئيس وكالة الفضاء المصرية، و"تيديان واتارا" رئيس وكالة الفضاء الأفريقية، وذلك يوم الخميس ٩ يناير ٢٠٢٥.

ثمن وزير الخارجية أداء وكالة الفضاء المصرية وحجم التعاون المتزايد بين الوكالة والجهات المناظرة بالعديد من الدول، مشيداً بالتنسيق القائم بين وزارة الخارجية والوكالة اتصالا بملف الفضاء الخارجي في مختلف المحافل الدولية. 

وفي هذا الصدد، أشاد الوزير عبد العاطي برئاسة لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي عن العام المنقضي (يونيو ٢٠٢٣- يونيو ٢٠٢٤)، وهي الرئاسة التي نجحت في خروج اللجنة بتقرير توافقي وكذلك اعتماده بالتوافق خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر/نوفمبر  ٢٠٢٤.

من جانب آخر، رحب وزير الخارجية برئيس وكالة الفضاء الافريقية في مصر وقدم له التهنئة بمناسبة استلامه لمهام عمله في مقر الوكالة، مبرزاً أهمية الدور الهام لوكالة الفضاء الافريقية التي تستضيفها مصر في تحقيق أهداف التنمية الإفريقية وفقاً لأجندة الاتحاد الأفريقي ٢٠٦٣، مؤكداً علي حرص وزارة الخارجية علي المساهمة في دعم عمل الوكالة وتعزيز دورها لخدمة مصالح الدول الأفريقية.

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