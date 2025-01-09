افتتاح الملتقى الأول للفن والثقافة في دمياط

افتتح الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، ترافقه المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط الملتقى الأول للفنون المُقام بكوبرى دمياط التاريخي " جسر الحضارة " ضمن ختام المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، حيث جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو حنفي مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمتحدث الرسمي للمحافظة و سمير عتريس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط.



وخلال تفقده للمعرض الذى تضمن مجموعة متنوعة ومتميزة من الأعمال لفنانين تشكيليين وطلاب من مختلف المحافظات، أشاد المحافظ بتلك الأعمال التى تعكس الموهبة المتميزة للمشاركين .

كما تفقد الدكتور أيمن الشهابى المشغولات الخشبية التى قدمها أبناء دمياط ضمن عرض "الأويمة والأثاث" المُنعقد أيضًا بالكوبرى ، وتضمن عدد من المنحوتات والماكيتات التى تعكس التراث الدمياطي وشهرة المحافظة بهذه الصناعة وتعكس أيضًا المهارة الفريدة للصانع الدمياطي، حيث أشاد المحافظ أيضاً تضمنه المعرض من أعمال تعبر عن دمياط وتميزها بالصناعة الوطنية.

وعلى هامش الملتقى ، اطلع المحافظ على عرض لبعض الماكيتات المقترح تنفيذها بالميادين وفقًا لعدد من المحاور والدراسات .

وأكد محافظ دمياط، أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تضمنت العديد من الفاعليات استمرت على مدار ١٠٠ يوم ، حققت خلالها أهداف متنوعة لتنمية وبناء الإنسان وتحقيق محاور التنمية البشرية، علاوة على تقديمها خدمات متكاملة للمواطنين بكافة المناطق ، لافتًا إلى أن رعاية الموهوبين جاء من أهم تلك الفاعليات، وأوضح المحافظ أن المعرض يُعد ملتقى فريد يجمع بين موهوبين من مختلف المحافظات، كما أكد على ضرورة تشجيع منحوتات الاويمة المصغرة والترويج لها كأحد أهم الحرف التى تتميز بها دمياط.