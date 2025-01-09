غادة طلعت تنضم لأبطال مسلسل "قهوة المحطة"  

انضمت الفنانة غادة طلعت لقائمة أبطال مسلسل "قهوة المحطة" للمؤلف الكبير عبد الرحيم كمال وللمخرج إسلام خيري.

وبدأت تصوير مشاهدها مع الأيام الأولى لانطلاق تصوير أحداث العمل في مدينة الإنتاج الإعلامي.

وتدور أحداث العمل في إطار اجتماعي مغلف بالتشويق للكشف عن جريمة يتعرض لها أحد أبطال العمل، ومن المقرر عرض المسلسل في 15 حلقة.

وتتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، وكانت انتهت الشركة المنتجة من تحديد مواقع التصوير التي ستجمع أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد، ويعكف المؤلف عبدالرحيم كمال على الانتهاء من جميع حلقات المسلسل لتسليمها لشركة الإنتاج.

مسلسل "قهوة المحطة" بطولة أحمد غزي وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح وهالة صدقي وانتصار، ورياض الخولي وغادة طلعت وحسن أبو الروس، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج إسلام خيري.