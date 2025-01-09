نائب محافظ الدقهلية يتابع أعمال التطوير بالمنطقة الصناعية بجمصة

قام الدكتور أحمد العدل نائب محافظ الدقهلية بزياره ميدانية مفاجئة للمنطقة الصناعية بجمصه حيث تابع نائب المحافظ علي الطبيعة اعمال التطوير الجاريه بالبوابة رقم (٢) للمنطقة الصناعية .

وجاء ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية بمتابعة سير العمل في رفع كفاءة وتطوير المنطقة الصناعية بجمصه وتوفير سبل الدعم اللازم للمستثمرين والعاملين فيها.

وجاء ذلك بحضور العميد محمود حمدى رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقه الصناعيه بجمصه و محمد عبداللطيف نائب رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقه الصناعيه والمهندس محمود فتحي رئيس مجلس ادارة شركة التوريدات و عبدالمجيد صبرى مدير شركة الامن والحراسه.

كما تابع اعمال المنظومة الامنية لشركة الامن بالمنطقة وكذا اعمال رفع كفاءة النظافة التي تقوم بها شركة النظافه والتجميل بالمنطقة.

والتقى نائب المحافظ بلجنة التفتيش البيئي التي تقوم بالمرور على جميع المصانع للتاكد من معالجة الصرف الصناعي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المصانع المخالفه.

كما تفقد نائب المحافظ احدي الشركات العاملة في مجال معالجة مياه الصرف الصناعي واشاد بمستوى التجهيزات بالشركة حيث تضم احدث اجهزه المعالجة، كما تفقد اعمال تجهيز غرفة التحكم بالجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصه والتي ستعمل بسيستم كاميرات مراقبه المنطقة الصناعية التى تغطى كامل المنطقة الصناعية من خلال (الكنترول رووم) .

وشدد نائب المحافظ علي ضرورة تكثيف الاعمال بكافة القطاعات الجاري تطويرها بالمنطقة وسرعه الانتهاء من جميع الاعمال الجارية لدخولها منظومه العمل الفعلى.