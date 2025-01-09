أبو ريدة يزور مسار لتقديم التهنئة بعد الفوز ببرونزية أبطال أفريقيا للسيدات

قام اليوم، المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد أبو حسين وإيناس مظهر عضوا مجلس الإدارة، بزيارة إلى مقر نادي مسار "رايت تو دريم" وكان في استقبالهم محمد وصفي نائب رئيس النادي والمدير التنفيذي لرايت تو دريم مصر وحسام الزناتي واسلام مجاهد وكريم حسني أعضاء مجلس إدارة النادي.

وتأتي زيارة وفد الاتحاد المصري لكرة القدم لنادي مسار، لتقديم التهنئة بعد تتويج فريق الكرة النسائية للنادي ببرونزية دوري أبطال أفريقيا للسيدات، وترشيحه لجائزة أفضل فريق نسائي في ترشيحات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) لهذا العام.

وأعرب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم خلال زيارته، عن فخره بتحقيق فريق مصري لهذا الإنجاز في مشاركته الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا للسيدات، على حساب فرق كبيرة، وقام بتسليم درع الاتحاد إلى نائب رئيس النادي تقديرا لجهود "مسار" في تطوير الكرة النسائية والنهوض بها.