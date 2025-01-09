ضبط 3 أطنان ملح وسكر و9 آلاف قطعة عسلية سرنجة طبية مجهولة المصدر بالغربية

تمكنت مديرية التموين بالغربية، خلال حملاتها على الأسواق والمحلات، من ضبط 3 طن ملح وسكر و6 ألاف قطعة عسلية و3 ألاف سرنجة طبية و300 كيلو تمر مجهولة المصدر.

وتلقى المهندس أحمد عبود وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بنتائج الحملات التموينية بمراكز ومدن المحافظة، والتي أسفرت عن ضبط ٢طن ملح مجهولة المصدر ووجود غش تجاري فى تاريخ الإنتاج والصلاحية ، وطن سكر مجهولة المصدر بمصنع آيس كريم، و٦٠٠٠ قطعة عسليه بدون أي بيانات لمصنع بدون ترخيص ، وضبط ٣٠٠ كيلو تمرمعلب بدون بيانات ، وضبط١٩٢ زجاجة عصير اشتباه في الصلاحية،وضبط أحد أصحاب محلات البقالة التموينية لتصرفه فى سلع تموينية مدعمة عبارة عن ٦٥ كيلو سكر تموينى و ٧٤ زجاجة زيت، وضبط أحد محلات بيع السجائر مختلفة الانواع بدون فواتير و تم ضبط عدد ٦٠ علبة مختلفة الأنواع .

كما تضمنت ضبط أحد المحلات لبيع مبيدات حشرية منتهية الصلاحية، وضبط 32 علبه مياه غازيه كنز منتهية الصلاحية، وضبط 3000 سرنجه طبيه بدون مستندات تدل على مصدرها، وضبط 144 لتر زيت بدون بيانات، و200 كيلو أرز بدون بيانات وتسعيرة ، وضبط 300 كيلو علف حيوانى مجهول المصدر، وضبط 50 عبوة مبيدات زراعية غير مسجلة بوزارة الزراعة وغير مصرح بتداولها بالأسواق.

وتم التحفظ على المضبوطات فى جميع الوقائع، وتحرير محاضر لأصحابها، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شؤونها.

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