الأمن يكشف تفاصيل واقعة قيادة طفل لسيارة في القاهرة

تمكنت الاجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام طفل بقيادة سيارة بالقاهرة.



فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى، متضمنًا قيام طفل بقيادة سيارة بالقاهرة.

بالفحص أمكن التوصل إلى مالك السيارة (مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) وتبين أن مرتكب الواقعة نجله (طالب سن 10).

تم ضبط السيارة ومالكها وقائدها وبمواجهة مالك السيارة اعترف بقيام نجله بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال مالك السيارة ونجله.

