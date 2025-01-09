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الخميس 09 يناير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف تفاصيل واقعة قيادة طفل لسيارة في القاهرة

قيام طفل بقيادة سيارة
قيام طفل بقيادة سيارة بالقاهرة
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 تمكنت الاجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام طفل بقيادة سيارة بالقاهرة.

 فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى، متضمنًا قيام طفل بقيادة سيارة بالقاهرة.
 بالفحص أمكن التوصل إلى مالك السيارة (مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) وتبين أن مرتكب الواقعة نجله (طالب سن 10).
 تم ضبط السيارة ومالكها وقائدها وبمواجهة مالك السيارة اعترف بقيام نجله بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.  
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال مالك السيارة ونجله.
 

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