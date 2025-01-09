وزير الشباب يلتقي بمجموعة من المستثمرين لفتح آفاق جديدة من التعاون

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس بمقر الوزارة، مجموعة من المستثمرين من مختلف القطاعات، وذلك لبحث فتح آفاق جديدة للتعاون بين القطاع الخاص والوزارة، وتعزيز سبل المشاركة في المشروعات التنموية التي تستهدف دعم الشباب وتطوير البنية التحتية الرياضية في مصر.

وخلال اللقاء، استعرض الوزير مشروع "بيزنس يا شباب"، الذي يسعى إلى تمكين الشباب المصري من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتوفير فرص استثمارية لهم في مختلف المجالات، والذي يقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب معرض "سبورتس إكسبو" الذي يمثل منصة دولية للترويج للمنتجات والخدمات الرياضية وتعزيز التعاون مع الشركات العالمية والمحلية في هذا المجال.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن تقديره للدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تُولي اهتماما كبيرا بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، باعتباره شريكا أساسيا في تطوير الخدمات المقدمة للشباب والنهوض بالبنية التحتية الرياضية.

وأضاف الوزير، "إن وزارة الشباب والرياضة تعمل وفق رؤية استراتيجية تتماشى مع رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تهيئة بيئة مواتية للاستثمار في قطاع الرياضة، بما يسهم في خلق فرص عمل للشباب، وتوفير خدمات رياضية متطورة تُلبي احتياجات المجتمع، وندعو جميع المستثمرين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها الوزارة، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة".

وأبدى المستثمرين استعدادا كبيرا للمشاركة في المشروعات التي طرحتها الوزارة، مؤكدين حرصهم على التعاون المثمر مع الدولة في مختلف المجالات.