الأمن يضبط المتهمين بالتعدي على كلب في القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام بعض الأطفال بالتعدى على"كلب" بالقاهرة وضبط مرتكبى الواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى متضمنًا قيام بعض الأطفال بالتعدى على "كلب" بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة ( 3 أطفال -مقيمين بدائرة قسم شرطة المرج).. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وتصويرها بقصد المزاح.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين وذويهم.