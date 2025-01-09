طرق العناية بسرة البطن ونصائح للوقاية من الأمراض

سرة البطن هي طية جلدية صغيرة تتشكل بعد قطع الحبل السري عند الولادة، وقد تكون مقعرة نحو الداخل أو بارزة إلى الخارج، وعادةً، لا تسبب السرة أي مشكلات، لكنها كغيرها من أجزاء الجلد يمكن أن تتعرض للإصابة أو العدوى، ومن بين الأعراض الألم، الانتفاخ، أو الإفرازات قد تكون علامة على وجود مشكلة صحية، وتوضح “البوابة نيوز” اهمية العناية بها وطرق العناية وفقا لـwebmd:

المشكلات الشائعة التي تصيب سرة البطن:

1. الإنتان البكتيري:

عندما تكون السرة مقعرة، قد تتجمع الرطوبة والشوائب داخل طيات الجلد، ما يوفر بيئة مناسبة لنمو البكتيريا.

أعراض الإنتان البكتيري تشمل:

• احمرار.

• ألم.

• تورم.

• رائحة كريهة.

• خروج قيح أو إفرازات.

العلاج:

• تنظيف المنطقة المصابة جيدًا.

• استخدام المضادات الحيوية للقضاء على البكتيريا ومنع انتشارها.

2. الإنتان الفطري:

يمكن أن تنمو الفطريات في السرة بسبب البيئة الرطبة، مسببة التهابًا في الجلد وحكة مشابهة للإنتان الفطري في مناطق أخرى من الجسم.

أعراض الإنتان الفطري:

• احمرار.

• حكة.

• ألم.

• إفرازات لزجة.

العلاج:

• استخدام مراهم مضادة للفطريات المتوفرة دون وصفة طبية.

• الحفاظ على السرة جافة ونظيفة.

• إذا لم يتحسن الوضع، يمكن استشارة الطبيب للحصول على علاج أقوى.

3. الكيسات الجلدية:

الكيسات عبارة عن تجمعات تحت الجلد تنتج عن تراكم خلايا الجلد. تكون غير ضارة عادةً، لكنها قد تسبب إزعاجًا إذا كانت مؤلمة.

التعامل مع الكيسات:

• إذا ظهر تورم أو كتلة في السرة، يجب مراجعة الطبيب لاستبعاد أي أمراض خطيرة.

• في حال وجود كيسة، يمكن استئصالها جراحيًا.

4. الفتق السري:

يحدث الفتق السري نتيجة وجود فجوة في العضلات خلف السرة، ما يسمح بخروج جزء من الأمعاء عبر هذه الفجوة.

ملاحظات:

• الفتق السري شائع عند الأطفال الرضع ويختفي عادة قبل سن الخامسة دون تدخل طبي.

• إذا لم يختفي قد تكون الجراحة ضرورية.

الفتق السري لدى البالغين:

• أقل شيوعًا، ولكنه يتطلب التدخل الجراحي لإصلاحه.

5. حجر السرة:

يتكون حجر السرة من تراكم خلايا الجلد الميتة، الزهم، والرواسب الأخرى، مسببًا كتلة صلبة داخل السرة.

الملاحظات:

• الحجر لا يسبب ألمًا عادة ويمكن للطبيب إزالته بسهولة.

• يمكن الوقاية منه بتنظيف السرة بانتظام.

نصائح للعناية بسرة البطن:

• تنظيف السرة بانتظام: استخدم الماء والصابون بلطف.

• التجفيف الجيد: تأكد من تجفيف السرة تمامًا بعد الاستحمام باستخدام منشفة أو عود قطني.

• ارتداء ملابس مريحة: اختر أقمشة تسمح بمرور الهواء لمنع تراكم العرق.

• مراقبة الأعراض: إذا لاحظت ألمًا، تورمًا، أو إفرازات غير طبيعية، استشر الطبيب فورًا.

بالعناية اليومية البسيطة، يمكنك الحفاظ على صحة سرة البطن وتجنب المشكلات التي قد تؤثر عليها.