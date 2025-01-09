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الخميس 09 يناير 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع مشروع إنشاء المنطقة التجارية اللوجستية

على مساحة 11 فدان بعاصمة المحافظة

محافظ كفرالشيخ يتفقد
محافظ كفرالشيخ يتفقد المنطقة اللوجستية للتموين
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تفقد اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، موقع مشروع إنشاء المنطقة التجارية اللوجستية الأولى على مساحة 11 فدان أمام بوابة جامعة كفرالشيخ، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور شريف يونس، العضو المنتدب لشركة فيرنبرو جلوبال للاستثمار "منفذ المناطق التجارية اللوجستية"، موجها بتقديم كافة التسهيلات لسرعة إنشاء مناطق تجارية لوجستية بمحافظة كفرالشيخ، لجذب الاستثمارات، ولتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وجودة الحياة لأهالينا بالمحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم إقامة منطقتين لوجستيتين؛ الأولى على مساحة 11 فدانًا بأرض الصوب بشارع الجيش، أمام البوابة الرئيسية لجامعة كفرالشيخ، والمنطقة التجارية اللوجستية الثانية على مساحة 9.5 فدان، بمنطقة سخا بمدينة كفرالشيخ، لافتًا أنها ستضم سلاسل ومولات تجارية لتحويل منظومة التجارة من محلات تجارية صغيرة إلى سلاسل تجارية كبرى ومنافذ للسلع المختلفة، ومشروعات ترفيهية، لتوفير فرص عمل للشباب من أبناء المحافظة.

أكد محافظ كفر الشيخ علي حل كافة المعوقات بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لسرعة تنفيذ المشروعات طبقًا للخطة الاستراتيجية للدولة بدعم الاستثمارات الوطنية وتوفير فرص عمل للشباب تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أوضح محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة تمتلك مقومات استثمارية هائلة، لموقعها الجغرافي المتميز بقلب وشمال الدلتا، ومناخها المعتدل طوال العام، كما تمتلك شبكة ومحاور طرق متقدمة، ومناطق صناعية، ومحطة كهرباء البرلس العملاقة كمصدر رئيسي للطاقة، ومصادر الغاز الطبيعي، والعمالة المدربة الماهرة، وجامعة كفرالشيخ التي تحتل مركز عالمي متقدم، وغيرها من المصانع والمشروعات العملاقة، مايجعلها منطقة جاذبة للاستثمارات ووجهة متميزة للمستثمرين، ونحن نمتلك الإرادة القوية لتسهيل إقامة المشروعات التنموية والاقتصادية الريادية.

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الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ المنطقة التجارية اللوجستية تحقيق أهداف التنمية المستدامة محافظة كفرالشيخ