صحة الشرقية تقدم خدمات الرعاية الأولية لأكثر من 10 ملايين مواطن

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الدور الطبي لجميع القطاعات الصحية التابعة لمديرية الصحة بمراكز ومدن المحافظة .

فخلال عام ٢٠٢٤ إستطاعت المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة والبالغ عددهم ٤٩٠ وحدة أن تقدم خدماتها الطبية لعدد ١٠٦٤٦٦٦٢ مواطن متردد عليها.

وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن الخدمات الطبية تنوعت بين توقيع الكشف الطبي بعيادات طب الأسرة لهذه المراكز والوحدات على ٢٥١٣٧٦٠ مريض، وعيادات الأسنان على ٦٣٢٠٦٦ مريض، والتعامل مع ٩٦٢٦٥ مواطن بأقسام الإستقبال والطوارئ، بالإضافة لخدمات متابعة الحوامل الجدد بواقع ٦٩٥٤٠ سيدة، والحوامل المترددة بواقع ١٨٨٢٧٣ سيدة، وخدمات متابعة الأطفال لـ ١١٢٤٣٦١ طفل، وتقديم التطعيمات الروتينية لعدد ١٢٤٨٧٣٢ طفل، بجانب تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد ٢٦٥٣٤٩٢ سيدة، والخدمات المعملية لـعدد ١٩١٥٩٥٦ مواطن، بالإضافة أيضاً إلى التردد على خدمات العلاج الطبيعي بعدد ١٠٠٩٢٦ مواطن، وعدد ٣٤٢٩٢٥ مواطن على خدمة الأخصائي بالوحدات الصحية بالمحافظة.