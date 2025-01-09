الأمن يكشف تفاصيل تداول صور لطفل به آثار حروق متفرقة بالجسم

تمكنت الاجهزة الامنية اليوم من كشف ملابسات تداول صور لطفل به آثار حروق متفرقة بالجسم بمواقع التواصل الإجتماعى.. وضبط مرتكب الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على نجله وإصابته بحروق متفرقة بالجسم.

بالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (والد الطفل المذكور- مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور) وبرفقته (نجله سن 7 "مصاب بحروق متفرقة بالجسم") وبسؤاله أقر بقيامه بإلقاء ماء مغلى على نجله لعدم قدرته على إستيعاب واجباته الدراسية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.